Castorii au reaparut pe raul Somes! Reteaua pentru Natura Urbana: "Neoficial, cateva mii de exemplare traiesc in raurile Romaniei"

Vanat pentru blana, carne si uleiuri si, implicit, disparut din mai toata Europa in urma cu doua secole, castorul (Castor fiber) a revenit spectaculos in Romania, anunta Reteaua pentru Natura Urbana.Neoficial, cateva mii de exemplare traiesc in raurile Romaniei si, tot mai frecvent, castorii pot fi intalniti si in orasele traversate de cursuri de apa, inclusiv in Cluj-Napoca. Pe cursul Muresului din Arad, cei de la Asociatia Excelsior Arad au estimat ca traiesc in jur de 100 de exemplare. ... citeste toata stirea