Cat a ajuns sa coste masina romaneasca de recoltat lavanda? A fost inventata la Cluj si poate culege un lan in cateva ore

Masina romaneasca de recoltat lavanda, construita in cadrul unui proiect de inovare-cercetare la Cluj, a ajuns sa coste mii de euro, reusind sa culeaga un lan intreg in doar cateva ore.Masina de recoltat lavanda a fost construita in cadrul unui proiect initiat la Cluj de catre Grupul de Actiune Locala GAL Napoca Porolissum, in parteneriat cu cultivatori de lavanda si cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.De curand, combina pentru lavanda a fost prezentata pe o plantatie din Bontida,