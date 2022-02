Cat a castigat Primaria Cluj-Napoca din parcari in 2021. Tarcea: "Mersul pe jos sau cu bicicleta nu a facut rau nimanui"

Primaria Capitalei a incasat in 2021, din taxele pentru 11.000 de locuri de parcare, aproximativ 19,1 milioane de lei, potrivit informatiilor transmise de municipalitate la solicitarea HotNews.ro. Insa a ramas cu mai putin de 5 milioane de lei, restul banilor mergand in principal pe salariile celor care incaseaza banii in parcari, in lipsa parcometrelor si a unei metode eficiente de control. Institutia mai are inca 9.000 de locuri de parcare, dar acestea nu sunt exploatate, adica nu se ... citeste toata stirea