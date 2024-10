Cat a platit Primaria Cluj pana acum pentru metrou. Tarcea: "Cartitele sunt pregatite si vor ajunge la Cluj-Napoca in aceasta toamna"

Proiectul Metroului merge inainte spune viceprimarul Clujului, Dan Tarcea. Asta desi, investitia uriasa a fost contestata de mai multi specialisti in transporturi si in sistematizare a spatiului public. Tarcea le ofera clujenilor si o mica "consolare", pana acum pentru proiect au fost "topiti" in mare parte banii Guvernului, din bugetul local fiind alocata o suma nesemnificativa."Pana acum, Guvernul Romaniei a platit antreprenorului 288 milioane de euro, prin intermediul Primariei Cluj-Napoca. ... citește toată știrea