Un sofer care face Bolt in Cluj-Napoca a dezvaluit cat a castigat in luna mai, facand 650 de curse.Barbatul a spus ca dupa plata taxelor si a chiriei la masina ramane in mana cu 6.600 de lei."Este timpul sa tragem linie dupa o luna de zile, pentru ca am reusit sa fac cele 650 de curse, in decurs de 31 de zile. Acum facem un calcul, sa vad cati bani fac eu intr-o luna de zile cu aceasta masina, care este cel mai bun targ pe care l-am facut pana acum.Am facut in luna aceasta. 15.475 de lei, ... citeste toata stirea