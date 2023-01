Cat castiga un deputat in Romania si de ce se bat toti pe ciolan. Partea cu "sa facem bine" e o poveste

Stiri de Cluj a aflat cat castiga un deputat in Romania, pentru maxim 3 zile de munca pe saptamana.Spre exemplu un deputat din Romania este mai pretuit decat campionul olimpic David Popovici.Stiri de Cluj a analizat ce venituri are un deputat si a ajuns la concluzia ca dupa 4 ani de mandat, un deputat se poate retrage in glorie. Banii de mai jos ar fi justificati, daca deputatii ar umbla prin judet, ar apela la experti pentru proiectele lor legislative. Putini fac, insa, acest lucru.Un ... citeste toata stirea