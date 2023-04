BMW -ul Politiei Rutiere Cluj, avariat luni dimineata in accident cu patru masini de pe strada Teodor Mihali, are asigurare Casco.Echipajul de politie a fost ranit, ambii agenti primind ingrijiri medicale, dar sunt bine, chiar daca unul a ramas internat in spital, avand un traumatism cranio cerebral si mai multe contuzii la nivelul capului.Accidentul nu s-a produs din vina celor doi agenti. "Pentru ca foarte multi dintre cei care au vazut imaginile spera ca e vorba despre o vinovatie a ... citeste toata stirea