Cat costa cazarea la Untold Festival. Un apartament de inchiriat ajunge la aproape 10.000 de euro pentru trei nopti

Cel mai mare festival din sud-estul Europei, Untold, va aduce si in acest an la Cluj zeci de mii de straini, dar si romani din toate colturile tarii. Cu o jumatate de an inainte, peste 90% din camerele hotelurilor si ale pensiunilor au fost rezervate, iar in unele cazuri preturile sunt imense. Untold, cel mai important festival din Romania si din sud-estul continentulu, va avea loc la Cluj, in perioada 4-7 august 2022, dar deja cu greu mai pot fi gasite locuri de cazare in hotelurile si ... citeste toata stirea