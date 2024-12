Cat costa ciresele din Africa de Sud dintr-un supermarket din Cluj. Pretul i-a socat pe cumparatori

Ciresele au devenit un adevarat ,,produs de lux" in ultimii ani in Romania. Pretul acestora a crescut constant, devenind accesibile pentru tot mai putini oameni.Cu toate ca sezonul lor s-a terminat in acest an, ciresele se mai gasesc pe supermarketurile din Romania. Acestea au un pret halucinant si tara de provenienta este ... citește toată știrea