Cat costa mancarea in Romania fata de Franta, Italia si Spania. Comparatia care arata exact unde ne aflam

Preturile alimentelor au crescut in ultimul an si au ajuns la adevarate recorduri, in special in Europa. Romania este de departe printre cele mai afectate tari la acest capitol, mai ales ca veniturile populatiei sunt foarte scazute. Preturile alimentelor de baza au crescut in medie cu 15,5 procente, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza a Comisiei Europene. Exista insa si exceptii. In unele tari cresterea este mult mai mare si exista produse ale caror preturi au crescut cu ... citeste toata stirea