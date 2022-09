Stiri de Cluj lanseaza un sondaj de opinie pentru a vedea cat de des sunt folosite mijloacele de transport in comun in Cluj-Napoca si in zona metropolitana.Compania de Transport Public (CTP) Cluj deserveste comunele Apahida, Baciu, Floresti, Ciurila, Gilau si Feleacu.Toate aceste linii functioneaza zilnic si aduc in Cluj-Napoca mii de persoane spre locurile de munca.Votul dvs este important ... citeste toata stirea