Cat de elegant putea Primaria Cluj-Napoca sa evite plata a 23 de milioane de euro despagubire pentru parcul din Zorilor

Activistii civici clujeni ii atrag atentia primarului Emil Boc ca a refuzat sa ii asculte cand au cerut ca anumite terenuri, inclusiv cel de pe strada Observatorului, sa fie incluse in categoria spatii verzi in PUG.Adrian Dohotaru, activist civic si fost deputat, a adus aminte cum Emil Boc a refuzat propunerea de a include in Planul Urbanistic General al Clujului, in 2011, un parc pe strada Observatorului."Daca Primaria asculta de mediul asociativ local si de specialisti, in cartierul ... citeste toata stirea