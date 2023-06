Un barbat, care probabil se credea Tarzan din jungla, a fost filmat pe strada Dambovitei, din cartierul Marasti, in timp ce rupe cablurile de la un bloc si fuge cand o vecina se prinde ca acesta distruge."Cat de fain si cat de sigur e in cartierul Marasti!", a spus cel care a filmat scena. In imagini se vede cum barbatul ... citeste toata stirea