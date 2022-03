Cat de periculoasa este invazia ruseasca pentru Romania. Avem armele cu care ucrainenii i-au speriat pe rusi?

Razboiul din Ucraina ii face pe multi romani sa se gandeasca in ce masura ar fi posibila o extindere a conflictului in tara noastra. Expertul in intelligence militar Ionut Sutea avertizeaza ca navele rusesti patruleaza la nici 50 de kilometri de Romania, care are peste 600 de kilometri de granita cu o tara invadata militar. "Extinderea conflictului in Romania este putin probabila, tocmai pentru ca suntem in NATO, cea mai puternica alianta militara din istorie, si beneficiem de garantii concrete ... citeste toata stirea