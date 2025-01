Cat de spectaculos a aratat azi sediul renovat al IPJ Cluj: Cladire emblematica, imbracata in tricolor, e gata sa-si primeasca politistii inapoi "acasa"

Dupa aproape patru ani de lucrari de renovare, sediul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj (IPJ) este gata sa isi redeschida portile pentru politistii clujeni. Astazi, 24 ianuarie 2025, cu ocazia Zilei Micii Uniri, sediul istoric al IPJ Cluj a fost iluminat in tricolor, simbolizand atat sarbatoarea Unirii celor doua Principate, Moldova si Esara Romaneasca, cat si renovarea cladirii.IPJ Cluj are o istorie deosebita. Infiintata ca institutie de sine statatoare in Transilvania in 1851, ... citește toată știrea