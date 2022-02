Cat de "verde" este Romania. Economist: "Ne-am batut joc de ceea ce majoritatea celorlalte state membre UE iau in serios"

Pactul Verde European presupune pentru Romania reducerea, pana in 2030, cu 12,7 % a emisiilor de gaze cu efect de sera. Emisiile de carbon in economie, calitatea aerului si a apei, protectia mediului, eficienta energetica, reteaua de transporturi sunt capitole esentiale la care Romania este repetenta - spune economistul Sebastian Buhai. "Pactul de la Glasgow" - adoptat in toamna trecuta in cadrul conferintei ONU privind schimbarile climatice, prin care s-a decis reducerea emisiilor globale de ... citeste toata stirea