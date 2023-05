Un "munte" de granit este depozitat in fata strandului Sun, care va fi montat pe malurile Somesului."Uitati cat verde ne asteapta pe malurile Somesului. Astea sunt stocate in fata la strandul Sun", ne-a relatat un clujean.Boc le-a raspuns celor care nu iubesc betonarea Clujului. "Cine mai comenteaza de modul in care arata spatiile pietonale sa mearga in fata Parlamentului European din Bruxelles, Capitala Europei, si sa vada cum arata un spatiu pietonal! Daca acolo nu este un model de ... citeste toata stirea