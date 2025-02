Cata durere! Apel disperat la ajutor al clujencei ce a ajutat zeci de oameni nevoiasi: Sora ei geamana, in stare grava/ Nepotelul, mort in incendiu VIDEO

Tragedie in familia Rocsanei Contras: Sora ei geamana, in stare critica dupa un incendiu in Chicago. Nepotul de 6 ani a murit. Tatal a murit in urma cu un an. Un nepotel de 3 ani, in grija unor prieteniRocsana Contras, clujeanca ce s-a implicat in numeroase campanii de ajutorare a familiilor aflate in nevoie, trece printr-un moment dramatic. Sora ei geamana, Simina, a fost grav ranita intr-un incendiu devastator in Chicago, iar nepotul sau Milan, in varsta de doar 6 ani, si-a pierdut viata. ... citește toată știrea