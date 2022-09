Cata risipa alimentara fac restaurantele din Romania. Fructele, legumele si carnea, cel mai des aruncate

Mai mult de 70% dintre restaurantele din Romania se confrunta cu risipa alimentara, in topul celor mai aruncate produse fiind materiile prime: fructe, legume, carne, in proportie de 70%, urmate de mancarurile deja preparate in proportie de aproximativ 30%.Conform datelor, 73% dintre respondenti au declarat ca se confrunta cu risipa alimentara, iar 55% au implementat deja masuri pentru a reduce acest aspect. Jumatate dintre operatori arunca zilnic intre 1 si 5% din mancarea produsa, iar 20% ... citeste toata stirea