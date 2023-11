Catalin Chereches, primarul fugar din Baia Mare, a fost prins aseara in Germania de politistii bavarezi. Amintim ca edilul a fugit din tara dupa ce a aflat ca a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita. Primarul s-ar fi opus arestarii, incercand sa fuga de politisti, moment in care s-ar fi ranit.Pentru moment, in privinta primarului din Baia Mare sunt doua variante: sa accepte extradarea si sa fie predat autoritatilor din Romania in cel mai scurt timp sau sa refuze ... citeste toata stirea