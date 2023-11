Proiectul ,,Legii Fugarilor" a intrat luni in dezbatere in Camera Deputatilor. Propunerea legislativa prevede modificari in Codul penal, in cazul persoanelor care sunt condamnate definitiv, insa nu se prezinta pentru a fi pusa in executare pedeapsa in termen de 7 zile.Astfel, cei care nu se predau autoritatilor in limita mentionata mai sus, vor primi o pedeapsa suplimentara , pentru o infractiune similara cu cea de evadare. Practic, pe langa pedeapsa initiala pentru care erau condamnati ... citeste toata stirea