Catalin Drula, ales presedintele USR in primul tur, cu 71% din voturi

Au fost alegeri in USR, duminica. Catalin Drula a fost ales presedintele USR din primul tur, cu 71% din voturi."Suntem aici sa construim pentru 2024 si 2028, suntem o singura echipa de astazi, s-a terminat cu echipa cutare si cutare, de azi suntem toti USR. Cine intelege ca munca de echipa produce rezultate e binevenit. Dar nu mai avem timp in USR de vedetisme si de politica imatura. Cine ramane acolo se plaseaza singur in afara partidului nostru. Suntem aici sa le aratam romanilor ca exista ... citeste toata stirea