Presedintele USR, Catalin Drula, l-a atacat extrem de dur pe primarul Emil Boc, spunand ca e frustrat si un "primar de proiecte mici."Domnul Boc, trebuie sa recunosc, pentru mine... am fost socat, dupa ce nu am mai fost ministru, e o mare dezamagire. S-a apucat acum vreun an sa ma atace incontinuu, dar aproape obsesiv la fiecare sedinta de Consiliu Local, fara ca eu sa fi facut ceva sau sa-i fi mentionat vreodata numele, a inceput sa ma atace pe mine", a declarat Catalin Drula la Prima TV, in ... citeste toata stirea