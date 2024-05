Cate cazuri de tuse convulsiva s-au raportat de la inceputul anului

Un numar de 112 cazuri de tuse convulsiva au fost inregistrate in Romania in primele patru luni ale acestui an, reprezentand o crestere semnificativa fata de 16 cazuri inregistrate in anul 2023, respectiv 93 cazuri media celor 5 ani pre-pandemici (2015-2019), a informat marti Institutul National de Sanatate Publica, transmite Agerpres.Potrivit sursei citate, au fost inregistrate doua decese, ambele la sugari."In contextul cresterii incidentei tusei convulsive in EU/EEA, au fost inregistrate ... citește toată știrea