Cate zile libere vor mai avea romanii in 2024. Acum urmeaza minivacanta de 1 Mai - Paste, urmatoarea minivacanta va fi in luna august

La inceputul lunii mai, saptamana aceasta, romanii vor avea o prima minivacanta de sase zile, cand va fi libera ziua de 1 Mai, dar si Pastele Ortodox (in 5-6 mai). Pentru ca Pastele va fi in aceeasi saptamana cu 1 Mai, zi libera prin lege, Guvernul a hotarat ca bugetarii sa fie liberi si in 2 mai, astfel incat sa se faca punte cu Pastele, in 5 mai. La fel au facut si unii angajatori din sectorul privat.In total in 2024 romanii au 17 zile libere legale, din care doar 10 pica in timpul ... citește toată știrea