Catel spulberat de o masina pe Autostrada A10 Sebes-Turda! Impactul i-a fost fatal - IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOEsIONAL (VIDEO)

Un sofer a lovit un caine pe pe Autostrada A10, sensul de mers Turda Sebes.Momentul impactului a fost surprins pe camera de bord a soferului, animalul aparandu-i in fata ca de nicaieri. Din pacate, cainele a murit in urma impactului. Incidentul a avut loc in urma cu mai bine de doua saptamani, insa imaginile au fost postate doar ieri.Mai mult, ca sa demonstreze ca in zona exista o adevarata problema, soferul s-a intors in aceeasi zona, loc in care a observat 4 catei care si-au gasit sfarsitul ... citește toată știrea