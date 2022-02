Cati bani a alocat Consiliul Judetean spitalelor clujene pe care le are in subordine, in ultimii doi ani de pandemie

In intervalul 2020-2021, Consiliul Judetean Cluj a alocat 37,6 milioane de euo, spitalelor pe care le detine in administrae, pentru gestionarea crizei de Covid-19.In total, in aceasta perioada, in spitalele administrate de Consilul Judetean au beneficiat de tratament 26.424 de pacienti infectati cu COVID-19."In contextul implinirii a doi ani de pandemie, la nivelul Consiliului Judetean Cluj a fost analizata situatia gestionarii crizei sanitare de catre cele patru spitale din subordine ... citeste toata stirea