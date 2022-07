Cati dintre romani isi permit sa mentina temperaturi confortabile in locuinte. Avertisment despre saracia energetica

Trei din zece gospodarii din Romania (33,3%) se afla in saracie energetica, se arata intr-un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Babes-Bolyai. Analiza a fost facuta inainte de cresterea preturilor cauzata de criza energetica, astfel ca, in realitate, situatia este mult mai grava si, spun cercetatorii, se va inrautati. Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei si s-a ajuns in situatia in care trei din zece gospodarii din Romania (33,3%) se afla ... citeste toata stirea