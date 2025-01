Cati kilometri de autostrazi si drumuri expres vor fi inaugurati in 2025: "Este prima data in istoria Romaniei cand se intampla asa ceva"

Romania are, pentru prima data in istoria sa, peste 150 de kilometri de autostrada autostrada si drum expres care cu siguranta vor fi dati in trafic in 2025, iar in conditiile normale, sunt sanse mari sa trecem de borna de 200 de km.Chiar daca anul este unul rau din punct de vedere politic, prin taierea investitiilor, pe plan de infrastructura rutiera, lucrurile stau cu totul altfel. Daca toate planetele se vor alinia neverosimil la fel ca in 2024, scenariul super-optimist ne duce la 243 km si ... citește toată știrea