Cati lei primesc salariu trei vietnamezi care lucreaza in constructii, in Cluj. Romanii cer de doua ori mai multi bani

In Romania gasim din ce in ce mai multi muncitori veniti din tarile asiatice. Oamenii au venit in tara noastra pentru un castig mai bun sau ca sa scape de problemele de acasa, de la atentate la recesiune. Acesta este si cazul a trei vietnamezi, Bui Van Thang (34 de ani), Tinh (52) si Xuan (33), care nu se plang deloc de prea multa munca.Cei trei barbati lucreaza in cadrul unei companii de productie de mobilier metalic, exclusiv pentru export, ce numara aproximativ 100 de angajati. Grosul ... citeste toata stirea