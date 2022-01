Cati medici au plecat din Romania in al doilea an al pandemiei

Numarul medicilor care au solicitat, in anul 2021, certificatul good standing (certificat profesional curent) pentru a putea profesa in afara tarii este in scadere fata de anii precedenti, potrivit datelor prezentate de Colegiul Medicilor din Romania, transmite HotNews.In anul 2021, Colegiul Medicilor a emis, la cerere, 776 de certificate profesionale curente (C.P.C.), comparativ cu 858 in 2020 si cu 1.099 in anul 2019. Rezulta o medie de 2,1 medici pe zi plecati in anul 2021. De precizat ... citeste toata stirea