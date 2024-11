Cati romani din diaspora au votat deja, pana in aceasta dupa-amiaza, la alegerile parlamentare

Peste 62.000 de alegatori s-au prezentat la urne in diaspora, pana sambata la ora 15,00, pentru a vota la alegerile parlamentare, potrivit datelor furnizate in timp real de Autoritatea Electorala Permanenta, transmite Agerpres.Conform AEP, de la deschiderea urnelor, s-au prezentat la vot 62.375 de cetateni romani.De asemenea, 4.343 de alegatori au votat prin corespondenta, totalul voturilor exprimate in strainatate fiind in prezent de peste 66.700.Cei mai multi alegatori romani au votat ... citește toată știrea