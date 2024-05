Cativa clujeni sufletisti construiesc o baie pentru un copil, intr-un catun din Cluj: "Orice copil din sat merita aceleasi conditii ca cei de la oras"

Mai multi clujeni s-au adunat sa construiasca o "baie adevarata" pentru o familie dintr-un sat clujean. Toaleta din curte va fi istorie pentru un baietel "care merita aceleasi conditii ca cei de la oras", spun voluntarii."Proiectul se numeste BAIA CEA ADEVARATA! Iata avem placa turnata si instalatia de apa pe pozitii. Toaleta din curte va fi istorie. Orice copil are dreptul sa faca o baie!Orice copil in 2024 merita o toaleta adevarata si nu o groapa in capatul ... citește toată știrea