Caz de malpraxis la spitalele din Cluj-Napoca si Alba Iulia! Daune morale de 90.000 de euro pentru sotul unei femei care a decedat

Un barbat din Alba-Iulia si-a cautat opt ani de zile dreptatea in instanta, dupa ce si-a pierdut sotia in urma unui caz grav de malpraxis. Un caz grav de malpraxis intre doua spitale si doi medici: Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj.M. B. a decedat in 13 martie 2014 la varsta de doar 45 de ani, fiind operata la mandibula, desi suferise un infarct. Familia acesteia a cerut in justitie daune in valoare de 1,5 milioane de euro. Actiunea civila a ... citeste toata stirea