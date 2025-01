Caz halucinant! Barbat, retinut dupa ce a organizat lupte intre cainele sau si un porc mistret. Animalul de companie s-a ales cu multiple rani

Un caz cu adevarat halucinant a avut loc in urma cu cateva zile intr-o localitate din Bihor. Un barbat de 32 de ani si-a obligat cainele de rasa sa lupte cu un mistret, animalul de companie alegandu-se cu rani pe tot corpul, in urma luptelor."In urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat ca, in perioada 24 - 25 ianuarie, in acest an, barbatul ar fi organizat lupte cu animale si ar fi supus la lupte un caine din rasa Dog Argentinian, de aproximativ 4 ani, pe care il detine, angrenand ... citește toată știrea