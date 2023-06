Caz incredibil in Cluj! Un barbat din Sebes, judetul Alba, a patruns in mai multe unitati spitalicesti din Cluj-Napoca, de unde a sustras bani, dar si carduri bancare de la personalul medical. Individul ar fi patruns in unitatile medicale folosindu-se de o masca medicala.La data de 15 iunie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul pentru Centrul Universitar si Sectia 6 Politie, in baza investigatiilor derulate, au identificat si ulterior dispus retinerea unui barbat de ... citeste toata stirea