Caz rar in Romania: Si-a donat un rinichi pentru a-si salva fiul, iar dupa 10 ani a primit unul pentru a putea trai

Acum 10 ani, un barbat dona un rinichi fiului, ca sa-l scape de dializa. Acum, donatorul este cel care a primit un rinichi nou, pentru a putea trai. Acest caz unic in Romania a fost relatat de Ziarul de Iasi.Barbatul in varsta de 66 de ani, din Roman, a fost salvat de un donator in moarte cerebrala. Transplantul a fost posibil in urma prelevarii de organe care a avut loc la Spitalul de Neurochirurgie, interventiile fiind realizate zilele trecute in Compartimentul de Transplant Renal de la ... citeste toata stirea