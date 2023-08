Pacientii care sufera de cancer sunt lasati adesea fata in fata, singuri, cu boala. In aceasta situatie se afla si o pacienta din Turda care si-a vandut casa pentru a-si putea procura medicamentele necesare supravietuirii. Durerile asociate cancerului sunt greu de descris, iar oamenii care trec prin aceste momente cumplite plang de disperare.Morfina, un medicament care amelioreaza durerea bolnavilor de cancer, s-a scumpit dramatic in ultimele luni. Doamna Moisa, o pacienta din Turda, sufera de ... citeste toata stirea