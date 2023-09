O adolescenta de 17 ani a fost batuta si violata de un barbat, vineri noaptea, in zona caii ferate din Campia Turzii. Fata a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale iar politistii cauta agresorul."La data de 8 septembrie in jurul orei 23, politistii din cadrul sectiei regionale transporturi au fost sesizati prin apel la 112 despre faptul ca in zona triajului din statia CF Campia Turzii, o minora a fost ... citeste toata stirea