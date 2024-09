Caz socant la Cluj. Cum s-a electrocutat, de fapt, clujeanul care a murit vineri langa o piscina. Politistii cerceteaza cazul

Barbatul de 38 de ani care si-a pierdut viata in curtea unui case din comuna clujeana Baisoara efectua lucrari de mentenanta la piscina! Acesta a murit electrocutat, iar in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa, urmand a fi efectuata expertiza medico-legala.Medicii ajunsi la fata locului au incercat sa il salveze, dar a fost prea tarziu."La data de 27 septembrie, in jurul orei 13.30, politistii din cadrul Politiei municipiul Turda au fost sesizati cu ... citește toată știrea