Cazul de coruptie al primarului din Baia Mare Catalin Chereches, judecat si condamnat la Cluj la limita prescrierii faptelor dar nu inainte ca socrii acestuia sa incerce mituirea uneia dintre judecatoare, a ajuns in raportul Departamentului de Stat al SUA despre coruptia din Romania, publicat duminica noapte.Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite se refera la situatia drepturilor omului in Romania, anul trecut. "In noiembrie, judecatoarea Georgiana Farcas-Hingan de la Curtea de ... citește toată știrea