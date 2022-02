Cazul Garsoniera. Cum au ajuns "cutiile de chibrituri" construite sub comunisti produse imobiliare de lux

"Garsoniera cu canapea galbena", de 11 metri patrati, devenita zilele acestea subiectul a mii de postari pe retelele sociale, este amplasata intr-unul dintre blocurile construite sub regimul Ceausescu in anii 70 la Cluj-Napoca. "Adevarul" a facut o analiza despre cum au ajuns locuintele liliputane produse de lux. Dincolo de glume, ironii si meme-uri despre garsoniera de 11 metri patrati, din Cluj-Napoca, inchiriata cu 180 de euro in cateva ore, "Adevarul" a analizat fenomenul garsonierelor ... citeste toata stirea