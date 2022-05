Cazul unei romance moarte de Covid imparte Italia in doua. Motivul pentru care familia ei cere 1,2 milioane de euro

Familia unei romance care lucra in Italia ca ingrijitoare solicita angajatorului suma de 1,2 milioane de euro pentru ca femeia s-a infectat anul trecut cu Covid si a murit. Cazul se judeca la Tribunalul Muncii din Ravenna si i-a impartit deja in doua pe italieni. Judecatorul Dario Bernardi de la Tribunalul Muncii din Ravenna are un caz inedit, in premiera, in Italia. Familia unei romance care a murit anul trecut infectata de COVID-19 solicita angajatorului, un italian de 83 de ani, daune de 1.2 ... citeste toata stirea