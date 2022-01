Cazuri de abuz sexual, emotional, cersetorie, violenta in scoli, la Cluj: Aproape 60 de apeluri, in numai doua saptamani de la lansarea serviciului 119

In doar doua saptamani de la lansarea numarului 119, destinat sesizarii cazurilor de abuz asupra copiilor, call center-ul a receptionat 57 de apeluri. Datele au fost contorizate de Consiliul Judetean si Directia Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Cluj. Sesizarile au vizat cazuri de abuz sexual, emotional, cersetorie, violenta in scoli.Pe parcursul primelor doua saptamani de functionare in cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj a dispeceratului acestui serviciu telefonic, au ... citeste toata stirea