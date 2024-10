Cazurile de violenta domestica sunt in crestere la Cluj! Cati agresori s-au ales cu bratari electronice

Au crescut cazurile de violenta domestica la Cluj!In primele 8 luni ale acestui an, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj politistii au intervenit la 1.730 de cazuri de violenta domestica, dintre care 1.111 in mediul urban si 619 in mediul rural.La nivel judetean, in primele 8 luni ale anului 2024, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 16.32%, fata aceeasi perioada a anului trecut, de la 1.066 la 1.240 de fapte.Daca vorbim de infractiuni, numarul ... citește toată știrea