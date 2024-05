Ce a cauzat explozia de la apartamentul din Gherla

In jurul orei 14 a inceput sa iasa un fum negru si gros dintr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe Aleea Mesteacanului din Gherla, iar la scurt timp, s-a produs o explozie. Geamurile au crapat, iar o parte din peretele exterior al balconului a fost azvarlita in exterior, la fel si un calorifer.Un barbat care locuieste in apropiere si care a ajuns in primele momente la locul evenimentului a povestit pentru gherlainfo.ro ca observand incendiul, a luat rapid un stingator si a patruns ... citește toată știrea