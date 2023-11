Soferul care l-a trecut granita si l-a dus in Ungaria pe edilul-fugar, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita, a povestit traseul primarului. Acesta sustine ca n-a stiut in niciun moment cine este, de fapt, clientul sau, Catalin Chereches."Eu nu il cunosc pe domnul primar. Era doar un drum de-al meu, unul normal, fara sa il stiu, fara sa il cunosc. Eu din Satu Mare l-am luat in masina si am mers cu el pana in Ungaria. Sunt un simplu taximetrist, fara sa cunosc nimic, era un ... citeste toata stirea