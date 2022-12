Ce a patit o familie de clujeni care trebuia sa-si petreaca vacanta de Craciun in Maldive: "Mi-au controlat bagajul si au gasit-o"

O familie din Cluj a petrecut Craciunul in stres, in drumm spre Maldive. Fiul lor a fost retinut pe aeroportul din Abu Dhabi din cauza unui breloc in forma de glont.In loc sa se bucure de vacanta lor in Maldive, o familie din Cluj si-a petrecut Craciunul intr-o stare intensa de stres din cauza unui breloc. Drumul spre Maldive le-a fost intrerupt pe aeroportul din Abu Dhabi, unde avea escala, din cauza unui breloc in forma de glont, atasat la cheile masinii. "Am uitat de cheia aia ca era la noi. ... citeste toata stirea