Europarlamentarul Rares Bogdan nu vede nicio problema in faptul ca a purtat un ceas de 30.000 de euro in timp se s-a dus in piata din Simleul Silvaniei, intr-o vizita electorala alaturi de alti lideri PNL."Eu sunt un om asumat, de asta imi permit sa port si ceasuri de care vreau eu si costumele, eu nu ma duc in salopeta si nu-mi pun ceas Pobeda sa fie fericiti socialistii lui Ciolacu, port ce vreau eu si cum vreau eu, pentru ca am lucrat in mediul privat si pentru ca imi permit sa fac asta", a ... citeste toata stirea