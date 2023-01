Ce artisti vin la prima editie a festivalului Massif de la Brasov. Cat costa abonamentele

Unul dintre cei mai doriti DJ din line-up-ul de festival, Dimistri Vegas, vine pe scena principala a primei editii a festivalului Massif, care va avea loc in perioada 3-5 martie in Poiana Brasov. In premiera pentru scena unui festival din Romania este faptul ca in deschiderea show-ului sau va mixa sotia lui, MATTN, aflata si ea in TOP 100 DJ Mag.Organizatorii anunta primul val de artisti care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte si vor transforma Poiana Brasov ... citeste toata stirea